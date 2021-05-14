МИД РФ: Посольство США до 1 августа должно выполнить требование по запрету найма граждан РФ

Соединённые Штаты должны выполнить требование о запрете найма иностранцев в дипучреждения в России до 1 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля, утверждена указом президента от 23 апреля", - сказала Захарова журналистам.

"Согласно распоряжению правительства России от 13 мая, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что Посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями", - отметила она.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что американской стороне "регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий".

"Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", - сказала Захарова.

Распоряжение правительства, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу. В список таких стран вошли США и Чехия.

В соответствии с распоряжением, посольство США не сможет заключать трудовые договоры с гражданами третьих стран, находящимися на территории России.