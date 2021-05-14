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В ХАМАС заявляют о готовности к перемирию с Израилем

В политическом руководстве палестинского движения ХАМАС объявили о готовности к перемирию с Израилем, сообщает издание The Times of Israel.

По его информации, такое заявление сделал председатель Политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он констатировал, что в Израиле никак не отреагировали на это предложение.

Ранее в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

В последние дни палестинцы запускают из сектора Газа ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля в ответ наносит удары по целям в Газе.

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Тэги: ХАМАС, ПЕРЕМИРИЕ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]