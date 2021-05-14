Беспорядки на Западном берегу Иордана унесли жизни 10 палестинцев, более 500 ранены

Уже 10 палестинцев погибли за пятницу во время столкновений с израильской армией на Западном берегу реки Иордан, сообщают европейские СМИ.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Кроме того, по информации палестинских властей, еще более 500 человек получили ранения.
Палестинцы на Западном берегу Иордана протестуют против проводимой Израилем операции по нанесению ударов по сектору Газа.
Палестинские власти, контролирующие территории на Западном берегу Иордана, в отличие от группировок из сектора Газа, выступают против идеи вооруженной борьбы против Израиля.
На этой неделе Армия обороны Израиля проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа. Это делается в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.
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