Газ в Европе взлетел до максимума с сентября 2018 г

Спотовая цена газа в Европе с легкостью перемахнула через ранее зафиксированное максимальное значение 2021 года и вышла на максимум за последние более чем два с половиной года. Цена на газ рвется ввысь вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые обновляют рекорды стоимости день ото дня.
Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $342 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года (с совершенно докризисных, доковидных времен).
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $246 за тысячу кубометров.
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