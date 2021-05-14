ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в пятницу, что Евросоюз внимательно следит за тревожными событиями на границе между Арменией и Азербайджаном.
"Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино в четверг разговаривал от моего имени с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном и в эту пятницу - с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, призвав обе стороны проявить максимальную сдержанность и снизить эскалацию ситуации", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в Брюсселе.
В документе отмечается, что специальный представитель ЕС Тойво Клаар поддерживал контакты с действующим председательством ОБСЕ.
"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Газ в Европе взлетел до максимума с сентября 2018 г
Нефть дорожает и может отыграть потери с начала недели, Brent - $68,18 за баррель
Азербайджан в январе-апреле являлся единственным поставщиком нефти в Украину
Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый
В Азербайджане зафиксировано 326 случаев COVID-19, 12 человек скончались
Ученым удалось в тысячи раз снизить способность коронавируса к производству белка в зараженных клетках
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Министры экономики, здравоохранения и транспорта Украины уходят в отставку
Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта
Беспорядки на Западном берегу Иордана унесли жизни 10 палестинцев, более 500 ранены
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ