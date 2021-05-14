ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в пятницу, что Евросоюз внимательно следит за тревожными событиями на границе между Арменией и Азербайджаном.

"Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино в четверг разговаривал от моего имени с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном и в эту пятницу - с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, призвав обе стороны проявить максимальную сдержанность и снизить эскалацию ситуации", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что специальный представитель ЕС Тойво Клаар поддерживал контакты с действующим председательством ОБСЕ.

"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.