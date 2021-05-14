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Дальнее зарубежье 14.05.2021 22:47

Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал Вашингтон остановить "израильскую агрессию", сообщают ближневосточные СМИ.

"Президент (Палестины - ИФ) призывает администрацию США незамедлительно вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию. Нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - говорится в сообщении офиса Аббаса.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан - на территориях подконтрольных Аббасу. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с бойцами израильской армии. По последним данным, на Западном берегу Иордана за пятницу погибли 10 палестинцев, а более 500 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАЛЕСТИНА, США, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]