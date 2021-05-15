Что происходит в районе озера Гарагёль?

"Не называйте нынешнюю ситуацию в районе озера Гарагёль в Зангезуре пограничным или приграничным конфликтом, так как государственной границы между Азербайджаном и Арменией в ее универсальном понимании нет. Пока есть только линия на карте, подготовленной Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР в начале 1970-х гг. и опубликованной 6-й типографией Министерства обороны СССР, специализировавшейся на выпуске топографических карт для советских вооруженных сил, в 1975 году», заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» российский историк, правовед и политолог Олег Кузнецов, комментируя ситуацию на азербайджано-армянской границе.

По его словам, впрочем, за последние без малого 50 лет эти карты значительно устарели, так как жизнь человечества не стоит на месте. «Но никакого другого юридического достоверного источника информации, кроме этой карты Генерального штаба ВС СССР, подготовленной с прицелом на принятие новой советской Конституции 1977 года, о прохождении линии армяно-азербайджанской границы нет, поэтому сторонам недавно закончившегося нагорно-карабахского конфликта приходится возвращаться к реалиям почти полувековой давности, нравится ли это кому-либо или не нравится», - отметил политолог.

Кузнецов добавил, что так того требует Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, установивший принцип нерушимости границ в Старом Свете. «Мне могут возразить, что этот международно-правовой документ без зазрения совести нарушался не раз и не два в самых разных точках Европы и самыми разными странами, но Азербайджан выбрал для себя стратегию следования международному праву, опираясь на которые он сначала вооруженной рукой освободил свои ранее оккупированные территории, выполнив тем самым сразу четыре резолюции Совета безопасности ООН, а теперь в полном соответствии с этим международно-правовым документом восстанавливает свою государственную границу», - подчеркнул политолог.

«Иными словами, с формально-правовой точки зрения, по букве международного права Азербайджан абсолютно прав, и все в мире прекрасно понимают это. А поэтому говорят не о праве, а о политике. Но и с позиции главного принципа современной политики, когда прав сильнейший, Азербайджан также действует в своем праве: победив в войне и разгромив своего принципиального многовекового противника — нет, не Армению как государство, а именно армянский этнос, как носителя поддерживаемого внешними силами антиазербайджанского начала - теперь он забирает себе свое, ранее у него по праву силы отторгнутое, и никто сейчас не может помешать ему это сделать», - отметил Кузнецов.

Понятно, что восстановление территориальной целостности Азербайджана в границах не 1988 года, а именно 1975 года, на что сейчас никто из современных политиков, политологов и журналистов не делает по собственному незнанию акцента, поставит жирный черный крест на идеях миацума — на несбывшихся надеждах армян на соединение территорий Армении и Карабаха, это повернет вспять историю армянского народа и отбросит его назад на 50 лет. «К тому же надо понимать, что идеология миацума была официальной государственной идеологией так называемой «Третьей» Республики Армения, появившейся на карте мира после распада СССР, — главного инициатора войны в Карабахе. Крах идеологии миацума будет автоматически означать крах современной армянской государственности, и это прекрасно понимают сейчас в Ереване. Не разгром в войне осенью прошлого года, а именно восстановление границ Азербайджана по картам 1975 года окончательно «убьет» Армению в ее нынешнем виде, лишив ее смысла существования из-за гибели идеи, под реализацию которой она с самого начала создавалась», - подчеркивает Кузнецов.

По его мнению, сейчас государственность Армении долго и мучительно агонизирует, но как только азербайджанские войска войдут в эксклавы Газаха и Нахчывана, а это случится, я думаю, уже до конца этого года, то в Армении следует ожидать идеологический коллапс, сравнимый с крахом нацизма в Германии после ее капитуляции. «Сейчас на наших глазах мучительно умирает не только идея миацума, но и вообще идея «Великой Армении», территория которой день ото дня сокращается как шагреневая кожа из одноименного романа Оноре де Бальзака, и противостоять этому у армян нет никакой реальной возможности. Их стенания и обращения в адрес мирового сообщества все чаще повисают в воздухе, которое прекрасно осознает, что право закона и право силы сейчас на стороне Азербайджана, и сделать с этим уже ничего невозможно, по крайней мере, здесь и сейчас. Поэтому-то армянские политики, пытаясь продлить агонию режима, в контексте которого они существуют, раздумают до небес ситуацию у Карагеля в надежде оттянуть хоть ненадолго свой бесславный конец, подобно тому, как утопающий хватается за спасительную соломинку, при этом прекрасно понимая, что это ему никак не поможет», - добавил Олег Кузнецов.