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Израильская армия сообщила, что продолжает наносить удары по объектам движения ХАМАС

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по двум квартирам в секторе Газа, которые использовались военным крылом палестинского движения ХАМАС в качестве оружейных складов, сообщила в ночь на субботу пресс-служба израильской армии.

Она также информировала, что уничтожен офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении армии в твиттере.

В то же время отмечается, что сирены предупреждения о ракетных обстрелах со стороны ХАМАС сработали в ряде населенных пунктов Израиля, в частности, в южных городах Беэр-Шева и Офаким, Ашдод и Ашкелон, а также прилегающим к ним районам.

По информации 12-го канала израильского телевидения, из сектора Газа было выпущено, по меньшей мере, девять ракет, большинство из которых упало на открытой местности, одна была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

Ракетные удары были нанесены после того, как армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по трем подземным пусковым площадкам ХАМАСа в северной части Газы, сообщает издание The Times of Israel.

Оно пишет, ссылаясь на медиков, что три женщины получили легкие ранения, когда бежали в укрытие во время ракетного обстрела города Беэр-Шева.

Пресс-служба армии сообщает, что не все запускаемые боевиками ХАМАС ракеты достигают израильской территории. Так, более 200 тыс. человек в Газе остались без электричества в результате попаданий ракет в линии электропередач в самом секторе.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ОБЪЕКТЫ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]