Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар

Одна из выпущенных боевиками ХАМАС из сектора Газа ракет попала в топливный резервуар в порту города Ашдода, вызвав мощный взрыв и пожар, сообщило издание The Times of Israel.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Пресс-служба армии обороны Израиля, сообщив о пожаре, подчеркнула, что "это не останется без ответа".

Она информировала, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным пусковым площадкам и двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

Обострение ситуации началось в понедельник нынешней недели. За это время боевики ХАМАС выпустили по Израилю около 2 тыс. ракет, израильская армия наносит удары по их объектам в секторе Газа.

В результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.