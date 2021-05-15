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Ракетный удар ХАМАС по порту города Ашдода вызвал взрыв и пожар

Одна из выпущенных боевиками ХАМАС из сектора Газа ракет попала в топливный резервуар в порту города Ашдода, вызвав мощный взрыв и пожар, сообщило издание The Times of Israel.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Пресс-служба армии обороны Израиля, сообщив о пожаре, подчеркнула, что "это не останется без ответа".

Она информировала, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным пусковым площадкам и двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

Обострение ситуации началось в понедельник нынешней недели. За это время боевики ХАМАС выпустили по Израилю около 2 тыс. ракет, израильская армия наносит удары по их объектам в секторе Газа.

В результате атак израильтян в Газе погибли 126 палестинцев, из них - 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли семь человек, включая двоих детей.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РАКЕТА, НЕФТЬ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]