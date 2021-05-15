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Происшествия 15.05.2021 10:10

В результате торнадо в китайском Ухане погибли шесть человек, более 200 ранены

Не менее шести человек погибли, 218 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на город Ухань китайской провинции Хубэй, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Вечером в пятницу в ряде районов города был зафиксирован ветер, скорость которого достигала 24 метров в секунду. В результате разрушены 85 и пострадали около 400 домов и строений, поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран.

Власти незамедлительно организовали спасательные работы с привлечением большого числа техники и поисковых собак. Всем пострадавшим, оказана помощь, они отправлены в медицинские учреждения. Продолжается устранение последствий стихийного бедствия.

Ухань известен как город, где впервые был выявлен коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ, УРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]