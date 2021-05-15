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Происшествия 15.05.2021 10:49

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2,3 км

Выброс пепла зарегистрирован утром в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

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Тэги: РОССИЯ, КУРИЛЫ, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]