Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 2,3 км

Выброс пепла зарегистрирован утром в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.
Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.
Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.
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