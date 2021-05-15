Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" в субботу успешно осуществил посадку на поверхность Марса, сообщают местные СМИ со ссылками на данные Национального космического управления КНР.
Запуск "Тянвэнь-1", на борту которого находится марсоход "Чжучжун", состоялся в июле 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.
Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% больше земных. Его электропитание будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость передвижения китайского ровера достигает 200 метров в час.
Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.
Как ожидается, первые данные об исследовании планеты марсоход сможет передать уже в нынешнем году.
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