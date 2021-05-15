Число заражений COVID-19 в мире превысило 161,9 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 161 млн 901 тыс. 973, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 357 тыс. 642 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 894 тыс. 739 инфицированных COVID-19, зафиксировано 585 тыс. 225 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 326 тыс. 98 против 343 тыс. 144 сутками ранее и достигло 24 млн 372 тыс. 907, число скончавшихся после суточного роста в 3 тыс. 890 тыс. человек составило 266 тыс. 207.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 519 тыс. 525 заболевших, из них умерло 432 тыс. 628 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 432,6. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 801 человек, Индии - 191, Бразилии - 2 тыс. 024.