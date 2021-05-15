Около 200 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа вечером пятницы и в ночь на субботу - Армия обороны Израиля

Порядка 200 ракет были выпущены боевиками из сектора Газа в сторону Израиля с вечера минувшей пятницы и в ночь на субботу, сообщает издание "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля.
Порядка 30 ракет среди них приземлились недалеко от границы, еще 100 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Утром в субботу сирены, оповещающие о ракетном обстреле, слышны в городах Ашкелон, Нетив ха-Асара и Яд-Мордехай.
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