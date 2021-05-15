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Дальнее зарубежье 15.05.2021 11:09

Около 200 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа вечером пятницы и в ночь на субботу - Армия обороны Израиля

Порядка 200 ракет были выпущены боевиками из сектора Газа в сторону Израиля с вечера минувшей пятницы и в ночь на субботу, сообщает издание "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля.

Порядка 30 ракет среди них приземлились недалеко от границы, еще 100 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Утром в субботу сирены, оповещающие о ракетном обстреле, слышны в городах Ашкелон, Нетив ха-Асара и Яд-Мордехай.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]