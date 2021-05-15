В Киеве рассчитывают, что июньский саммит НАТО подтвердит обещания о членстве Украины в альянсе

Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в альянсе, заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она на онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Наша позиция заключается в том, что (...) заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)", - подчеркнула вице-премьер.
Она подчеркнула, что решение о ПДЧ и членство в альянсе очень важны для Украины. "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в альянсе", - сказала Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что внутри Украины сегодня существует поддержка вступления страны в альянс.
"Большинство политических лидеров поддерживают евроатлантическую интеграцию. Большинство политических элит поддерживают членство в НАТО. Уровень общественной поддержки растет из года в год, особенно с 2014 года", - сказала она.
Стефанишина отметила, что новое руководство США также поддерживает идею членства Украины в НАТО.
Как сообщалось, проведение очередного саммита НАТО запланировано на 14 июня в Брюсселе.
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