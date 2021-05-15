Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в субботу посещают Габалинский район.
Как сообщает официальный сайт главы государства, в рамках посещения Габалинского района Алиев принял участие в открытии железнодорожного вокзала Габала и однолинейной станции Леки-Габала.
Кроме того, президент принял участие в открытии автодороги Бум-Тиканлы-Абрых, а также моста через реку Бум в Габалинской районе после ее реконструкции.
Президента проинформировали о технических параметрах нового моста и дороги.
Также Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили албанскую церковь Святой Марии в поселке Нидж Габалинского района.
Х.Насирзаде
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