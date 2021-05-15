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15.05.2021 12:31

Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в субботу посещают Габалинский район.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в рамках посещения Габалинского района Алиев принял участие в открытии железнодорожного вокзала Габала и однолинейной станции Леки-Габала.

Кроме того, президент принял участие в открытии автодороги Бум-Тиканлы-Абрых, а также моста через реку Бум в Габалинской районе после ее реконструкции.

Президента проинформировали о технических параметрах нового моста и дороги.

Также Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили албанскую церковь Святой Марии в поселке Нидж Габалинского района.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГАБАЛА, ЖД/СТАНЦИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]