Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева в субботу посещают Габалинский район.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в рамках посещения Габалинского района Алиев принял участие в открытии железнодорожного вокзала Габала и однолинейной станции Леки-Габала.

Кроме того, президент принял участие в открытии автодороги Бум-Тиканлы-Абрых, а также моста через реку Бум в Габалинской районе после ее реконструкции.

Президента проинформировали о технических параметрах нового моста и дороги.

Также Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили албанскую церковь Святой Марии в поселке Нидж Габалинского района.

Х.Насирзаде