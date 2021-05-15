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Регион 15.05.2021 18:44

Глава судебной власти Раиси и экс-спикер парламента Лариджани зарегистрировались для участия в президентских выборах в Иране

Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси и бывший спикер парламента страны Али Лариджани зарегистрировали свои кандидатуры для участия в выборах президента, передают западные СМИ.

Раиси в СМИ называют ультраконсервативным кандидатом, он был главным соперником действующего президента Хасана Рухани на выборах 2017 года. Он пообещал вести "беспощадную борьбу с бедностью и коррупцией, унижением и дискриминацией", повторив главные лозунги своей кампании четыре года назад.

Лариджани называют умеренным консерватором, он выступает в поддержку ядерного соглашения между Тегераном и "шестеркой" мировых держав. Это его вторая попытка баллотироваться на пост президента, ранее выдвигал свою кандидатуру на выборах 2005 года, когда победил консерватор Махмуд Ахмадинежад.

Лариджани тогда считался видной фигурой в истеблишменте, он отвечал за ядерные переговоры Ирана с Западом. Однако затем у него появились серьезные разногласия с Ахмадинежадом. С 2008 по 2020 годы он был спикером парламента, а в настоящее время служит советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Претенденты на пост президента могут подавать заявки до 15 мая включительно. Совет стражей конституции Ирана 16-20 мая рассмотрит компетентность кандидатов в президенты. Допущенные Советом кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики Иран и принадлежность к официальной религии страны.

С 28 мая кандидатам будет разрешено вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов 18 июня агитация будет запрещена.

Нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.

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Тэги: ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ


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