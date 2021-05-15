Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+», изменило прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам изменен с «негативный» на «стабильный», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Рейтинги основывается на очень сильном национальном и внешнем балансах и гибкости бюджетного финансирования, благодаря активам Госнефтефонда Азербайджана. С другой стороны, необходимо отметить сильную зависимость экономики от нефти, слабые показатели управления, а также отсутствие прогнозов и прозрачности в процессе принятия решений, особенно в отношении режима обменного курса», - подчеркивает агентство.

Высокая долларизация банковского сектора и зависимость от углеводородного сектора, на который приходится около 40% ВВП, 86% экспорта и две трети бюджетных доходов также влияют на рейтинг.

Пересмотр прогноза по рейтингам отражает следующие ключевые рейтинговые факторы: сохранение сильного внешнего баланса во время пандемии и ростом цен на нефть за последние 6 месяцев; снижение макроэкономических рисков; снижение рисков возобновления боевых действий в Карабахе.

Fitch отмечает, что суммарные активы Азербайджана в иностранной валюте на конец 2020 года оцениваются в $49,9 млрд, что на $0,3 млрд больше показателя на конец 2019 года. При этом активы Госнефтефонда оцениваются в $43,6 млрд.

Агентство подчеркивает, что Госнефтефонд в 2020 года на валютных аукционах для поддержания стабильности курса в условиях низких цен на нефть продал инвалюты на сумму $7,3 млрд, что на $0,7 млрд больше показателя 2019 года.

«Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и присутствие российских военных миротворческих сил, которые, как мы ожидаем, будут сохранены в течение длительного периода, делают возврат к конфликту с Арменией маловероятным. Однако, окончательное политическое урегулирование, включающее продвижение целей открытия границ и инвестиций в инфраструктуру для улучшения сообщения между Азербайджаном, Арменией и соседними странами, является политически сложной задачей и также зависит от результатов выборов в Армении. Правительство Азербайджана отдает приоритет расходам на развитие территорий, освобожденных в ходе 44-дневной войны», - говорится в сообщении агентства.

Основными факторами, которые могут привести к положительному рейтинговому действию или повышению рейтинга, являются: повышение прозрачности и предсказуемости основ политики Азербайджана, включая политику обменного курса, что усиливает способность страны справляться с внешними шоками и снижает макроволатильность; заметное укрепление внешнего баланса, например, из-за стабильно более высоких, чем прогнозировалось, цен на нефть; диверсификация темпов роста ВВП.

Основными факторами, которые могут привести к негативному рейтинговому действию или его понижению, являются: снижение цен на нефть в течение длительного времени, что может привести к снижению внешних резервов страны; изменения в макроэкономической политике, которые могут негативно повлиять на обменный курс, банковский сектор и государственные финансы.

А.Азизов