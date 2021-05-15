Саргсян и Ванецян сформировали блок для участия в парламентских выборах в Армении

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.

"Отстранение капитулянтов от власти, восстановление полноценного суверенитета страны, возвращение народу права на мирную и безопасную жизнь. Это основные цели нашего блока. Мы не имеем права безучастно следить за процессом разрушения нашего государства", - заявил Саргсян на официальной церемонии подписания меморандума о формировании предвыборного блока.

По его словам, на фоне существующих региональных и международных угроз "несоразмерное поведение действующих властей не внушает оптимизма, что в этих условиях они могут правильно рассчитанными шагами предотвратить новые угрозы".

"Но это возможно без популистов, захвативших власть, которые ведут государство к окончательному разрушению", - отметил экс-президент Армении.

Президент Армении Армен Саркисян ранее подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране 20 июня.