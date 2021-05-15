Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 15.05.2021 13:34

Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на 2,1%, в 2022г – на 2,9%.

В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 3,9% (в 2020г – 2,8%), в 2022г – замедлится до 3,8%.

Fitch прогнозирует возврат в 2021 году к положительному сальдо счета текущих операций на уровне 5,9% ВВП (в 2020г - дефицит 0,5% ВВП), что связано с более высокими ценами на нефть. В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса прогнозируется на уровне 4,7% ВВП.

По прогнозам агентства, средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит $58 за баррель, в 2022г - $53 за баррель.

Fitch прогнозирует, что в 2021 году инвестиции правительства Азербайджана в создание инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе будут эквивалентны 1,9% ВВП, в 2022г – 2,2% ВВП.

«В 2020 году госдолг Азербайджана увеличился на 2,4 процентных пункта – до 21,4% ВВП, но к концу 2022 года снизится до 17,6% ВВП», - подчеркивает агентство.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, среднегодовую инфляцию – 3%.

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%. Агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на уровне 2,1%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FITCH, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит до 2,5% - Fitch Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г Fitch несколько улучшил прогноз по ВВП Азербайджана на 2020г, прогнозирует рост в 2021-2022гг Пакет мер в $1,5 млрд снизит негативный эффект на экономику Азербайджана из-за снижения цен на нефть и коронавируса - Fitch Fitch прогнозирует негативное воздействие коронавируса и низких цен на нефть на экономику Азербайджана, восстановление ожидается в 2021г Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2020-2021гг составит 2,2% - Fitch

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]