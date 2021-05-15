Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на 2,1%, в 2022г – на 2,9%.

В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 3,9% (в 2020г – 2,8%), в 2022г – замедлится до 3,8%.

Fitch прогнозирует возврат в 2021 году к положительному сальдо счета текущих операций на уровне 5,9% ВВП (в 2020г - дефицит 0,5% ВВП), что связано с более высокими ценами на нефть. В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса прогнозируется на уровне 4,7% ВВП.

По прогнозам агентства, средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит $58 за баррель, в 2022г - $53 за баррель.

Fitch прогнозирует, что в 2021 году инвестиции правительства Азербайджана в создание инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе будут эквивалентны 1,9% ВВП, в 2022г – 2,2% ВВП.

«В 2020 году госдолг Азербайджана увеличился на 2,4 процентных пункта – до 21,4% ВВП, но к концу 2022 года снизится до 17,6% ВВП», - подчеркивает агентство.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, среднегодовую инфляцию – 3%.

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%. Агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на уровне 2,1%.

А.Азизов