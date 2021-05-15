Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на 2,1%, в 2022г – на 2,9%.
В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении агентства.
Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5%, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г составит 3,9% (в 2020г – 2,8%), в 2022г – замедлится до 3,8%.
Fitch прогнозирует возврат в 2021 году к положительному сальдо счета текущих операций на уровне 5,9% ВВП (в 2020г - дефицит 0,5% ВВП), что связано с более высокими ценами на нефть. В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса прогнозируется на уровне 4,7% ВВП.
По прогнозам агентства, средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит $58 за баррель, в 2022г - $53 за баррель.
Fitch прогнозирует, что в 2021 году инвестиции правительства Азербайджана в создание инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе будут эквивалентны 1,9% ВВП, в 2022г – 2,2% ВВП.
«В 2020 году госдолг Азербайджана увеличился на 2,4 процентных пункта – до 21,4% ВВП, но к концу 2022 года снизится до 17,6% ВВП», - подчеркивает агентство.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%, среднегодовую инфляцию – 3%.
Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 3,5%. Агентство S&P Global Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на уровне 2,1%.
А.Азизов
ВВС Азербайджана отрабатывают воздушную разведку для определения наземных координат противника посредством БПЛА
Казахстан в январе-апреле снизил добычу нефти на 11%, увеличил выпуск бензина на 6%
ЕС призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности на границе
В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 364 умерших - оперштаб
Ракета Electron в субботу стартует на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли
Китайский космический аппарат произвел успешную посадку на поверхность Марса
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Порядка 2,3 тыс. ракет было выпущено в сторону Израиля за шесть дней - Армия обороны Израиля
Российский корабль провел учебные стрельбы в Японском море
Саргсян отказался от участия в досрочных парламентских выборах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ