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ТЭК 15.05.2021 17:44

Белоруссия готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС

При необходимости Белоруссия готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЭС на экспорт, заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в субботу.

"БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт", - сказал Каранкевич, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит официальный телеграм-канал Минэнерго.

В сообщении министерства также сказано, что в настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства станции является группа ASE российской госкорпорации "Росатом".

Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]