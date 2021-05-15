Белоруссия готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС

При необходимости Белоруссия готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЭС на экспорт, заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в субботу.
"БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт", - сказал Каранкевич, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит официальный телеграм-канал Минэнерго.
В сообщении министерства также сказано, что в настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.
Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства станции является группа ASE российской госкорпорации "Росатом".
Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
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