ВВС Азербайджана отрабатывают воздушную разведку для определения наземных координат противника посредством БПЛА

Подразделения военно-воздушных сил Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам, сообщает Минобороны.

"Байрактары и другие беспилотные летательные аппараты различных типов ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам. Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам", - говорится в информации.

Согласно информации, в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.

Х.Насирзаде