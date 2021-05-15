ВВС Азербайджана отрабатывают воздушную разведку для определения наземных координат противника посредством БПЛА

Подразделения военно-воздушных сил Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам, сообщает Минобороны.
"Байрактары и другие беспилотные летательные аппараты различных типов ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам. Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам", - говорится в информации.
Согласно информации, в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.
Х.Насирзаде
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