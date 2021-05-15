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Оборона 15.05.2021 14:30

ВВС Азербайджана отрабатывают воздушную разведку для определения наземных координат противника посредством БПЛА

Подразделения военно-воздушных сил Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам, сообщает Минобороны.

"Байрактары и другие беспилотные летательные аппараты различных типов ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам. Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам", - говорится в информации.

Согласно информации, в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]