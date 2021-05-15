Ракета Electron отправилась на орбиту с двумя американскими спутниками дистанционного зондирования Земли

Ракета Electron в субботу стартовала на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании BlackSky, сообщает разработчик носителя Rocket Lab.
Мини-спутники весом около 60 кг войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволят получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 500 км. С нынешним запуском BlackSky будет располагать на орбите уже девятью аналогичными спутниками.
Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.
В рамках миссии, получившей название Running Out Of Toes, компания Rocket Lab попытается приводнить первую ступень носителя с помощью парашюта в океане. Для компании это уже второй подобный опыт. Предыдущая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В дальнейшем первую ступень хотят ловить в воздухе при помощи вертолета.
Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 20-м полётом ракеты, 18 из которых были удачными.
В случае успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 106 аппаратов. В минувшем году Rocket Lab осуществила восемь пусков ракеты Electron, один из которых оказался неудачным.
Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.
20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.
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