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Происшествия 15.05.2021 19:20

На азербайджано-иранской границе произошел инцидент, погибли двое пограничников - Госпогранслужба Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана сообщает об инциденте на юге страны в субботу, в ходе которой была предотвращена попытка незаконного пересечения границы.

“15 мая около 16:00 трое неизвестных лиц нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда “Гойтепе” в районе села Гендера Ярдымлинского района”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате произошла перестрелка, в ходе которой двое пограничников смертельно ранены.

Также на месте происшествия найдены наркотики весом 10 кг.

“В результате проведенных оперативно-военных мероприятий по поимке нарушителей границы один из нарушителей границы задержан, поиск остальных продолжается”, - сообщает ГПС.

Как сообщает ГПС, что передали информацию всем соответствующим правоохранительным органам, а также иранской стороне.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГПС, ИРАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]