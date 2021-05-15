На азербайджано-иранской границе произошел инцидент, погибли двое пограничников - Госпогранслужба Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана сообщает об инциденте на юге страны в субботу, в ходе которой была предотвращена попытка незаконного пересечения границы.

“15 мая около 16:00 трое неизвестных лиц нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда “Гойтепе” в районе села Гендера Ярдымлинского района”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате произошла перестрелка, в ходе которой двое пограничников смертельно ранены.

Также на месте происшествия найдены наркотики весом 10 кг.

“В результате проведенных оперативно-военных мероприятий по поимке нарушителей границы один из нарушителей границы задержан, поиск остальных продолжается”, - сообщает ГПС.

Как сообщает ГПС, что передали информацию всем соответствующим правоохранительным органам, а также иранской стороне.

Х.Насирзаде