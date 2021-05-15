Армения должна решать вопрос на азербайджано-армянской границе без вмешательства ОДКБ - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что напряженность на азербайджано-армянской границе должна быть урегулирована политическим путем и без вмешательства Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
“Обращение Армении к ОДКБ по этому вопросу не имеет под собой никаких оснований и является не чем иным, как попыткой властей Армении политизировать вопрос. Эту напряженность следует разрешать путем политики и переговоров”, - сказал Байрамов в ходе телефонного разговора с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Байрамов отметил, что в данном вопросе ранее имели место быть другие разногласия, но они разрешились путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление.
Министр отметил, что Баку принимает меры по укреплению системы охраны границ, осуществляемые в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Байрамов добавил, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе и проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны.
Х.Насирзаде
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