Китай обвинил США в блокировании принятия Совбезом ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши возложил на Вашингтон ответственность за то, что Совет безопасности ООН не может принять резолюцию по нынешнему конфликту между Палестиной и Израилем.

"К сожалению, СБ ООН до сих пор не смог достичь соглашения, поскольку Соединенные Штаты стоят на стороне, противоположной международному правосудию", - цитирует заявление министра агентство "Синьхуа".

Как сообщил МИД КНР на своем сайте, Ван И отметил, что в последние годы "ближневосточный мирный процесс отклонился от своего первоначального пути, а резолюции Совета Безопасности ООН не были эффективно выполнены".

В частности, по словам главы МИД Китая, "продолжающееся нарушение прав палестинцев на независимость и государственность еще больше усугубило тяжелое положение палестинского народа, что привело к усилению палестино-израильской конфронтации".

"Это свидетельствует, что без справедливого решения палестинского вопроса установление реального мира между палестинской и израильской сторонами и в ближневосточном регионе невозможно", - подчеркнул Ван И.

Он подтвердил поддержку китайской стороной решения о двух государствах и сказал, что Китай, который в мае председательствует в Совбезе, ожидает, что все стороны выступят единым фронтом на заседании Совета, запланированном на воскресенье.

По мнению китайского министра, Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и настоятельно призвать палестинцев и израильтян на этой основе как можно скорее возобновить переговорный процесс, пишет агентство.