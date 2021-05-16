Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.023 GBR   2.3964 TRY   0.2012

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2021 11:11

Китай обвинил США в блокировании принятия Совбезом ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши возложил на Вашингтон ответственность за то, что Совет безопасности ООН не может принять резолюцию по нынешнему конфликту между Палестиной и Израилем.

"К сожалению, СБ ООН до сих пор не смог достичь соглашения, поскольку Соединенные Штаты стоят на стороне, противоположной международному правосудию", - цитирует заявление министра агентство "Синьхуа".

Как сообщил МИД КНР на своем сайте, Ван И отметил, что в последние годы "ближневосточный мирный процесс отклонился от своего первоначального пути, а резолюции Совета Безопасности ООН не были эффективно выполнены".

В частности, по словам главы МИД Китая, "продолжающееся нарушение прав палестинцев на независимость и государственность еще больше усугубило тяжелое положение палестинского народа, что привело к усилению палестино-израильской конфронтации".

"Это свидетельствует, что без справедливого решения палестинского вопроса установление реального мира между палестинской и израильской сторонами и в ближневосточном регионе невозможно", - подчеркнул Ван И.

Он подтвердил поддержку китайской стороной решения о двух государствах и сказал, что Китай, который в мае председательствует в Совбезе, ожидает, что все стороны выступят единым фронтом на заседании Совета, запланированном на воскресенье.

По мнению китайского министра, Совет Безопасности должен подтвердить решение о создании двух государств и настоятельно призвать палестинцев и израильтян на этой основе как можно скорее возобновить переговорный процесс, пишет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами В Пекине обвинили США в распространении "политического вируса" в виде нападок на Китай Китай поддерживает ВОЗ, считает нападки на организацию безосновательными - МИД МИД Азербайджана в связи с коронавирусом призвал к осторожности граждан, собирающихся посетить Китай Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]