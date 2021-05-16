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Дальнее зарубежье 16.05.2021 11:30

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1675 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 9 мая.

Ракета также вывела на орбиту наноспутник Tyvak-0130 для астрономических наблюдений в оптическом спектре и небольшой радиолокационный спутник Capella, оснащенный радаром с синтезированной апертурой в Х-диапазоне, который обеспечивает фотографирование поверхности Земли с разрешением около 50 см.

Запуск был осуществлен в субботу 18:56 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 01:56 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 38 минут после старта ракеты все спутники были выведены на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в восьмой раз, через 8 минут 28 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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