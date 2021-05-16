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СНГ 16.05.2021 12:26

В РФ более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 391 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 554 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 554 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 351(15,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 тыс. 573 человека, от коронавируса умер 391 пациент.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 789 новых случаев COVID-19 за сутки, и это самые высокие показатели по России, 56 скончавшихся и 2 тыс. 414 выздоровевших.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО - один, в Чукотском АО - два, в Тыве - три. Ни одного заболевшего не зарегистрировано в Ненецком АО.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 940 тыс. 245 случаев коронавирусной инфекции, 115 тыс. 871 умерших и 4 млн 556 тыс. 073 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]