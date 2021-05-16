В РФ более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 391 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 554 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 554 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 351(15,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 тыс. 573 человека, от коронавируса умер 391 пациент.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 789 новых случаев COVID-19 за сутки, и это самые высокие показатели по России, 56 скончавшихся и 2 тыс. 414 выздоровевших.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО - один, в Чукотском АО - два, в Тыве - три. Ни одного заболевшего не зарегистрировано в Ненецком АО.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 940 тыс. 245 случаев коронавирусной инфекции, 115 тыс. 871 умерших и 4 млн 556 тыс. 073 выписанных.