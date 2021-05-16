Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.023 GBR   2.3964 TRY   0.2012

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 16.05.2021 12:25

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пограничников на границе с Ираном - Военная прокуратура

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовного дело в отношении наркокурьера, незаконно пересекшего в субботу азербайджано-иранскую госграницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Азербайджана в субботу зафиксировала попытку незаконного пересечения границы с Ираном тремя неизвестными в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда "Гойтепе" в районе села Гендера Ярдымлинского района. Во время перестрелки, произошедшей при задержании нарушителей, двое азербайджанских пограничников скончались от полученных ранений.

В результате проведенных оперативно-военных действий по поимке нарушителей границы один человек был задержан, поиск двоих продолжается.

"Личность задержанного уже установлена. Им оказался гражданин Ирана Барги Гасанали. Во время задержания при нем было обнаружено и изъято 3,84 кг марихуаны и 95 гр метамфетамина, 17,715 тыс. таблеток психотропного препарата "прегабалина", а также гильзы от огнестрельного оружия", - отмечает Генпрокуратура.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство), 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает Генпрокуратура, в данное время проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей других участников, сбежавших с места преступления.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОГРАНИЧНИКИ, ВОЕНПРОКУРАТУРА, ДЕЛО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]