В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пограничников на границе с Ираном - Военная прокуратура

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовного дело в отношении наркокурьера, незаконно пересекшего в субботу азербайджано-иранскую госграницу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Азербайджана в субботу зафиксировала попытку незаконного пересечения границы с Ираном тремя неизвестными в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда "Гойтепе" в районе села Гендера Ярдымлинского района. Во время перестрелки, произошедшей при задержании нарушителей, двое азербайджанских пограничников скончались от полученных ранений.

В результате проведенных оперативно-военных действий по поимке нарушителей границы один человек был задержан, поиск двоих продолжается.

"Личность задержанного уже установлена. Им оказался гражданин Ирана Барги Гасанали. Во время задержания при нем было обнаружено и изъято 3,84 кг марихуаны и 95 гр метамфетамина, 17,715 тыс. таблеток психотропного препарата "прегабалина", а также гильзы от огнестрельного оружия", - отмечает Генпрокуратура.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство), 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает Генпрокуратура, в данное время проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей других участников, сбежавших с места преступления.

Х.Насирзаде