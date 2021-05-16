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ТЭК 16.05.2021 12:44

США снизили прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2021-2022гг на 10 тыс. б/с

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило на 0,01 млн баррелей в сутки прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2021 и на 2022 года, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По данным EIA, добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 0,74 млн б/с против 0,75 млн б/с апрельского показателя.

При этом, по данным EIA добыча нефти в Азербайджане в I-ом квартале составила 0,74 млн б/с, во II-ом квартале прогнозируется на уровне 0,72 млн б/с (апрельский прогноз - 0,73 млн б/с), в III-ем - 0,73 млн б/с (апрельский прогноз - 0,73 млн б/с), в IV-ом - 0,77 млн б/с (апрельский прогноз - 0,77 млн б/с).

В 2022 году EIA ожидает, что добыча нефти в Азербайджане составит 0,79 млн. б/с (апрельский прогноз - 0,80 млн б/с).

При этом, EIA прогнозирует добычу в I-ом квартале следующего года на уровне 0,79 млн б/с (апрельский прогноз - 0,79 млн б/с), во II-ом - 0,80 млн б/с (апрельский прогноз - 0,80 млн б/с), в III-ем квартале - 0,77 млн б/с (апрельский прогноз - 0,78 млн б/с), в IV-ом квартале - 0,80 млн б/с (апрельский прогноз - 0,81 млн б/с).

По уточненным данным Управления, в 2020 году добыча нефти в Азербайджане составила 0,70 млн б/с.

Как сообщалось ранее, Азербайджан является одним из участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По условиям сделки, добыча нефти (без учета конденсата) в Азербайджане в январе-апреле 2021 года не должна превышать 595 тыс. б/с.

Решением, принятым на 15-м министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна сохранятся на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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