Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле замедлился до 0,2%, ненефтяной сектор вырос на 4,1%

Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По итогам января-марта 2021 года спад ВВП составлял 1,3%.
Спад ВВП в Госкомстате объяснили ограничениями из-за COVID-19 и по добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а с также с двухнедельной остановкой на профилактику в апреле платформы "Западный Азери" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Спад в нефтяном секторе в отчетный период составил 8,4%, в ненефтяном секторе рост составил 4,1%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 25 млрд 78,6 млн манатов.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,1%, торговли и ремонта транспортных средств - 10%, на транспорт и складское хозяйство - 7,6%, строительство - 5,7%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство - 3,4%, на сектор информации и связи - 1,9%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -0,9%, на прочие сектора - 19,1%, чистые налоги на импорт и на товары - 10,3%.
ВВП на душу населения в январе-апреле составил 2 тыс. 506,2 манат (рост на 11,4%).
Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.
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Б.Рустамбеков
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