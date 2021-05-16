Новое назначение в AccessBank-е: Рамин Гусейнов – Главный Директор по Финансовым Вопросам

С сегодняшнего дня Рамин Гусейнов приступает к работе в AccessBank в должности Главного Директора по Финансовым Вопросам. Г-н Гусейнов имеет 15-летний опыт работы в банковском и производственном секторах. Его основная деятельность охватывает такие области, как финансовое управление и контроль, реструктуризация и реабилитация, а также оптимизация бизнеса и управление рисками.

Г-н Гусейнов начал свою карьеру в 2004 году в Департаменте надзора за кредитными организациями Центрального Банка Азербайджанской Республики, а с 2008 по 2013 год возглавлял Департамент внешнего контроля того же Управления.

С 2015 года он занимал руководящие должности в сфере финансов в строительном и производственном секторах.

В 2004 году г-н Гусейнов получил степень Бакалавра Финансов Азербайджанского Государственного Экономического Университета, в 2014 году - степень Магистра Финансов Университета Джорджа Вашингтона. Он является стипендиатом программы Фулбрайта Правительства США.

Рамин Гусейнов является членом Совета Директоров Азербайджанской Ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA).

Владеет азербайджанским, русским и английским языками.