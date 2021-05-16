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Дальнее зарубежье 16.05.2021 14:04

Боррель созывает видеоконференцию глав МИД стран ЕС по израильско-палестинскому конфликту

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что созывает 18 мая видеоконференцию министров иностранных дел государств-членов для обсуждения возможностей Евросоюза содействовать деэскалации между Израилем и Палестиной.

Ввиду продолжающейся эскалации между Израилем и Палестиной и жертвами среди гражданского населения, "я созываю во вторник внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС", написал Боррель в воскресенье в твиттере.

"Мы скоординируем и обсудим, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению происходящего насилия", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, МИД, СОВЕЩАНИЕ, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]