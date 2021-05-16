Боррель созывает видеоконференцию глав МИД стран ЕС по израильско-палестинскому конфликту

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что созывает 18 мая видеоконференцию министров иностранных дел государств-членов для обсуждения возможностей Евросоюза содействовать деэскалации между Израилем и Палестиной.

Ввиду продолжающейся эскалации между Израилем и Палестиной и жертвами среди гражданского населения, "я созываю во вторник внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС", написал Боррель в воскресенье в твиттере.

"Мы скоординируем и обсудим, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению происходящего насилия", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.