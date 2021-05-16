В Газе сообщают о гибели более 170 палестинцев из-за израильских ударов

Власти контролируемого ХАМАС сектора Газа сообщили в воскресенье о гибели 174 палестинцев в ходе нынешней израильской военной операции.
По сообщению израильских СМИ, в Газе утверждают, что 47 из погибших - дети.
Кроме того, по подсчетам ХАМАС, ещё 1,2 тыс. палестинцев получили ранения.
Днём ранее представитель ЦАХАЛа сообщил, что по самым осторожным израильским оценкам, в секторе Газа погибли не менее 75 палестинских боевиков. Также он отметил, что часть запускаемых боевиками ракет падает на сам сектор Газа: по израильским данным, это привело к гибели более 20 палестинцев.
Израиль с 10 мая наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.
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