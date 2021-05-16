Сектор Газа может остаться без света из-за нехватки топлива для электростанции

У палестинцев из сектора Газа, как ожидается, в воскресенье закончится топливо для их электростанции, сообщает The Times of Israel.
Издание поясняет, что с момента начала почти неделю назад операции по нанесению ударов по Газе Израиль приостановил работу основного трубопровода для поставок туда топлива для электростанции. В итоге сейчас у жителей сектора Газа есть электричество в течение только четырёх-пяти часов в день.
Теперь, если электростанция и вовсе прекратит работу, палестинцев из Газы ожидают еще большие трудности с электричеством.
"У них нет топлива, и им будет сложно обеспечивать работу электростанции. Это сильно повлияет на то, сколько в Газе электричества", - сказал представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман.
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