AKIA направит около 294 тыс. манатов на оплату услуг юридического консультанта

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) направит около 294 тыс. манатов на оплату судебно-юридических услуг.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azerlex Group» подписан соответствующий контракт.
Согласно контракту «Azerlex Group» окажет юридическую помощь по сбору лизингового портфеля, а также другим направлениям деятельности AKIA и окажет юридические услуги в судебно-юридической сфере в районах Азербайджана.
Сумма контракта – 293,82 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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