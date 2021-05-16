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Бизнес и законодательство 16.05.2021 13:56

AKIA направит около 294 тыс. манатов на оплату услуг юридического консультанта

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) направит около 294 тыс. манатов на оплату судебно-юридических услуг.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azerlex Group» подписан соответствующий контракт.

Согласно контракту «Azerlex Group» окажет юридическую помощь по сбору лизингового портфеля, а также другим направлениям деятельности AKIA и окажет юридические услуги в судебно-юридической сфере в районах Азербайджана.

Сумма контракта – 293,82 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AKIA, ЮРКОНСУЛЬТАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]