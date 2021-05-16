AKIA направит около 294 тыс. манатов на оплату услуг юридического консультанта

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) направит около 294 тыс. манатов на оплату судебно-юридических услуг.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azerlex Group» подписан соответствующий контракт.

Согласно контракту «Azerlex Group» окажет юридическую помощь по сбору лизингового портфеля, а также другим направлениям деятельности AKIA и окажет юридические услуги в судебно-юридической сфере в районах Азербайджана.

Сумма контракта – 293,82 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков