Войска Нахчыванского гарнизона проведут командно-штабные учения

С 17 мая войска Нахчыванского гарнизона приступают к проведению командно-штабных учений, сообщают азербайджанские СМИ.

Учения пройдут с привлечением различных родов войск.

«В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войсковые объединения и части будут выведены к местам назначения для выполнения учебно-боевых заданий», - сообщают СМИ.

Б.Рустамбеков