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Внешняя политика 16.05.2021 14:24

Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Италию

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 17-19 мая совершит официальный визит в Италию, сообщает Отдел по связям с общественностью и прессы законодательного органа.

"Гафарова будет находиться в Италии с официальным визитом с 17 по 19 мая. В рамках визита Гафарова проведет встречи с председателями обеих палат парламента Италия, а также с министром иностранных дел для обмена мнениями о сегодняшнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей», - говорится в информации.

Кроме этого, азербайджанская делегация проведет встречи с членами группы дружбы итальянского парламента и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]