Экономика Азербайджана начинает постепенное восстановление - ВБ

Всемирный банк ожидает постепенного восстановления роста экономики Азербайджана с мая 2021 года на фоне снижения числа заражений пандемией коронавируса COVID-19.
"Вспышка пандемии COVID-19 пошла на спад в начале мая, что позволило ослабить ограничения и это, как ожидается, поддержит восстановление (экономики - ИФ)", - отмечается в ежемесячном отчете ВБ по Азербайджану.
Банк подчеркивает, что после 12-тимесячного спада, экономика Азербайджана в марте зарегистрировала позитивные тенденции, поддержанные ростом в ненефтяном секторе.
Как ранее сообщал Госкомстат, Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 0,2%. Спад в нефтяном секторе в отчетный период составил 8,4%, в ненефтяном секторе рост составил 4,1%.
Отметим, что в последних прогнозах ВБ ожидает рост экономики Азербайджана в 2021 году на уровне 2,8%.
Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана, рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%.
А.Мамедов
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