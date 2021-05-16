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Макроэкономика 16.05.2021 15:18

Экономика Азербайджана начинает постепенное восстановление - ВБ

Всемирный банк ожидает постепенного восстановления роста экономики Азербайджана с мая 2021 года на фоне снижения числа заражений пандемией коронавируса COVID-19.

"Вспышка пандемии COVID-19 пошла на спад в начале мая, что позволило ослабить ограничения и это, как ожидается, поддержит восстановление (экономики - ИФ)", - отмечается в ежемесячном отчете ВБ по Азербайджану.

Банк подчеркивает, что после 12-тимесячного спада, экономика Азербайджана в марте зарегистрировала позитивные тенденции, поддержанные ростом в ненефтяном секторе.

Как ранее сообщал Госкомстат, Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 0,2%. Спад в нефтяном секторе в отчетный период составил 8,4%, в ненефтяном секторе рост составил 4,1%.

Отметим, что в последних прогнозах ВБ ожидает рост экономики Азербайджана в 2021 году на уровне 2,8%.

Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана, рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%.

А.Мамедов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ВБ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]