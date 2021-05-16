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Дальнее зарубежье 16.05.2021 15:53

Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

Власти Израиля передали США разведданные, доказывающие обоснованность удара, нанесённого по зданию в Газе, в котором базировались иностранные СМИ, пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к главе израильского МИД.

"Мы показали им ясные доказательства того, что в том здании действовал ХАМАС", - сказал собеседник издания.

"Несколько я понимаю, США посчитали объяснения убедительными", - добавил он.

Израильские ВВС в субботу нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]