В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19, 11 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 472 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 329,843 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 377 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 779.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 314,9 тыс. человек (+1122 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 164 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 374 тестов на коронавирус (накануне 7 285 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 384,053 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков