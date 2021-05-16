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Дальнее зарубежье 16.05.2021 16:49

ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Самолеты ВВС Израиля в воскресенье нанесли удар по зданию в секторе Газа, в котором бойцы движения ХАМАС хранили оружие и боеприпасы, сообщают израильские СМИ.

Кроме того, самолёты нанесли удар и по складу на юге сектора Газа: там ХАМАС, по израильским данным, хранил снаряжение для своих катеров.

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, АРСЕНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]