ВВС Израиля нанесли удар по арсеналам ХАМАС

Самолеты ВВС Израиля в воскресенье нанесли удар по зданию в секторе Газа, в котором бойцы движения ХАМАС хранили оружие и боеприпасы, сообщают израильские СМИ.

Кроме того, самолёты нанесли удар и по складу на юге сектора Газа: там ХАМАС, по израильским данным, хранил снаряжение для своих катеров.

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.