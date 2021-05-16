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Спорт 16.05.2021 17:56

Белоруссия лишена этапа Кубка мира по биатлону из-за ситуации в стране - IBU

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) исключил Белоруссию из списка стран, которые примут этапы Кубка мира, сообщает пресс-служба IBU.

"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Белоруссии и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе IBU отметили, что место белорусского этапа в календаре Кубка мира займет этап, который примет финский Контиолахти. Первый этап Кубка, запланированный на 26-28 ноября, вместо Контиолахти пройдет в шведском Эстерсунде, который кроме того примет и второй этап соревнований.

Этап в Белоруссии должен был состояться с 3 по 6 марта 2022 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БИАТЛОН, ЭТАП, ЛИШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]