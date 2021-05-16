Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должно немедленно положить конец боевым действиям, заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.
Гутерриш отметил, что подобные конфликты "подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев - ИФ)". По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.
Генсек предупредил, что данный кризис "может выйти из-под контроля". "Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем - во всем регионе", - опасается он.
Генсек ООН подчеркнул, что выступает за решение ближневосточной проблемы, основанное на принципе сосуществования двух государств - израильского и палестинского, причем Иерусалим должен быть столицей обоих.
"ООН в контакте с региональными партнерами, с ближневосточным "квартетом", чтобы добиться прочного, справедливого мира", - сказал Гутерриш.
Он призывал Израиль и палестинцев сохранять статус-кво священных мест.
Говоря о журналистах, Гутерриш подчеркнул, что они должны работать Израиле и на палестинских территориях, "не сталкиваясь со страхом и разрушениями".
Днем ранее Израиль нанес удар по зданию в секторе Газа, в котором базировались иностранные журналисты. Их заранее предупредили о необходимости покинуть помещение. Израильская сторона поясняет, что в этом доме, помимо журналистов, действовали боевики ХАМАС.
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