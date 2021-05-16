Москва осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и в Палестине, призывает стороны остановить кровопролитие - замглавы МИД РФ

Деградация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, вылившаяся в вооружённую конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы, вызывает в Москве глубокую обеспокоенность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Решительно осуждаем использование силы, проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и в Палестине", - подчеркнул Вершинин, слова которого приводятся в твиттере представительства РФ в ООН.
Он назвал приоритетной задачей в данный момент "прекратить огонь и остановить кровопролитие".
"Призываем стороны соблюдать нормы международного гумправа, не допускать ущерба гражданскому населению, инфраструктуре, которая используется журналистами и СМИ", - заявил замглавы МИД РФ.
По его словам, очередное обострение обстановки стало совокупностью факторов, "главный из которых - отсутствие прямого переговорного процесса". "Именно в ходе таких переговоров палестинцы и израильтяне призваны вырабатывать решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса", - отметил Вершинин.
Новый виток кризиса доказывает, считает он, "что нормализация связей Израиля c арабскими государствами, при благотворности этого явления, не способна привести к комплексной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, если палестино-израильское досье будет игнорироваться".
"Подчёркиваем безальтернативность политического урегулирования имеющихся разногласий. Сторонам надлежит осознать свою ответственность за судьбы миллионов израильтян и палестинцев, за сохранение внутреннего гражданского согласия. Требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушения палестинских жилых объектов, выселения арабского населения из мест исконного проживания, провокаций и подстрекательства к насилию", - заявил Вершинин.
Он отметил, что в интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия в Москве полагают важным "в срочном порядке провести заседание ближневосточного "квартета" международных посредников на уровне министров".
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