Армения попросила провести внеочередное заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил с предложением провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 16 мая направил письмо секретарю Совета безопасности Таджикистана, председателю Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Насрулле Махмудзоде и представил факты о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении. В связи с этим секретарь Совета безопасности Армении предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

Отмечается, что копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области. Кроме того, Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.