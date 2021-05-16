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Регион 16.05.2021 21:46

Армения попросила провести внеочередное заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил с предложением провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 16 мая направил письмо секретарю Совета безопасности Таджикистана, председателю Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Насрулле Махмудзоде и представил факты о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении. В связи с этим секретарь Совета безопасности Армении предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

Отмечается, что копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области. Кроме того, Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, ОДКБ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]