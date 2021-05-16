Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет

Около 3,1 тыс. ракет выпустили по Израилю боевики с территории сектора Газа с начала обострения ситуации между израильтянами и палестинцами, сообщает армия обороны Израиля.
"ХАМАС и "Исламский джихад" пустили 3100 ракет из Газы за последние семь дней", - говорится в сообщении армии в твиттере.
По данным израильской армии, за этот период Израиль испытал самое большое число ежесуточных ракетных обстрелов за всю историю страны.
Издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля в свою очередь сообщает, что в воскресенье за 12 часов - с 7:00 по 19:00 воскресенья по местному времени - с Газы произвели 190 ракетных запусков.
По данным военных, 20 из них приземлились в пределах территории сектора Газа. Кроме того, десятки ракет перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Как сообщалось ранее в воскресенье, по словам израильского армейского генерала Ори Гордина, Палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории.
Он пояснил, что ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами.
Темп запусков - выше, чем, к примеру, в ходе конфликтов 2006 и 2019 годов.
Так, в 2019 году из сектора Газа за три дня запустили 570 ракет. В 2006 году во время конфликта Израиля с ливанской группировкой "Хезболла" по израильской территории запустили 4,5 тыс. ракет за 19 дней.
Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.
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