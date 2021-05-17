Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в телефонном разговоре ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
В ходе разговора, Байрамов, в частности, проинформировал собеседника об осуществлении мер по укреплению границы с Арменией, размещении пограничных сил Азербайджана на позициях, разногласиях между сторонами, а также конструктивном подходе, демонстрируемом азербайджанской стороной для устранения возникшей ситуации.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул о направлении в регион руководства Госпогранслужбы и проведении переговоров с противоположной стороной.
Глава МИД также отметил «необоснованность политизации вопроса», подчеркнул важность разрешения подобных вопросов путем переговоров.
Р.Ахмедов
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