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Внешняя политика 17.05.2021 05:19

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в телефонном разговоре ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе разговора, Байрамов, в частности, проинформировал собеседника об осуществлении мер по укреплению границы с Арменией, размещении пограничных сил Азербайджана на позициях, разногласиях между сторонами, а также конструктивном подходе, демонстрируемом азербайджанской стороной для устранения возникшей ситуации.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул о направлении в регион руководства Госпогранслужбы и проведении переговоров с противоположной стороной.

Глава МИД также отметил «необоснованность политизации вопроса», подчеркнул важность разрешения подобных вопросов путем переговоров.

Р.Ахмедов

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Тэги: РАЗГОВОР, ФРАНЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]