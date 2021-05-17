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Дальнее зарубежье 17.05.2021 09:14

Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства "Северного потока 2", сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2" - ИФ) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - ИФ). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

Стенограмму его беседы с журналистами распространил госдеп.

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - добавил чиновник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, БЛИНКЕН, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]