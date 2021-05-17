ВВС Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля заявляет, что в течение последних часов авиация нанесла удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.

"Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже были обнаружены склады оружия", - цитируют израильские СМИ сообщение армии.

Отмечается, что в том числе подверглись авиаударам дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты города Газа и командира бригады Аль-Шати.

Дом в районе Шехайя, используемый военной разведкой ХАМАСА, также стал мишенью, добавляет армия.

Ранее армия обороны Израиля сообщала, что ее самолеты наносят удары по сектору Газа.

"Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе", - говорится в сообщении израильских военных в твиттере.