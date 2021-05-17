ВВС Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля заявляет, что в течение последних часов авиация нанесла удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.
"Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже были обнаружены склады оружия", - цитируют израильские СМИ сообщение армии.
Отмечается, что в том числе подверглись авиаударам дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты города Газа и командира бригады Аль-Шати.
Дом в районе Шехайя, используемый военной разведкой ХАМАСА, также стал мишенью, добавляет армия.
Ранее армия обороны Израиля сообщала, что ее самолеты наносят удары по сектору Газа.
"Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе", - говорится в сообщении израильских военных в твиттере.
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Пашинян обсудил с Токаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Нефтяные цены слабо меняются после роста на прошлой неделе, Brent - $68,66 за баррель
Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю
ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX
Белоруссия лишена этапа Кубка мира по биатлону из-за ситуации в стране - IBU
В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 7,5% населения
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Новое назначение в AccessBank-е: Рамин Гусейнов – Главный Директор по Финансовым Вопросам
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Poland
Татарский ансамбль: Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля Хары-бюльбюль в Шуше
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ