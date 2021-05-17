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Дальнее зарубежье 17.05.2021 09:16

ВВС Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля заявляет, что в течение последних часов авиация нанесла удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.

"Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже были обнаружены склады оружия", - цитируют израильские СМИ сообщение армии.

Отмечается, что в том числе подверглись авиаударам дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты города Газа и командира бригады Аль-Шати.

Дом в районе Шехайя, используемый военной разведкой ХАМАСА, также стал мишенью, добавляет армия.

Ранее армия обороны Израиля сообщала, что ее самолеты наносят удары по сектору Газа.

"Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе", - говорится в сообщении израильских военных в твиттере.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]